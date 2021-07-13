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بالصور.. المملكة تشارك في وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي

منذ 7 ساعات
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بالصور.. المملكة تشارك في وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي

عادل الحربي (صدى):
وضع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الاثنين حجر الأساس، لمركز الأمن النووي الذي ساهمت المملكة في إنشاءه، لتعزيز الأمن العالمي ومكافحة الإرهاب النووي.

وذكرت الوكالة في بيان أن مركز التدريب والتوضيح في مجال الأمن النووي الجديد الذي ستبلغ تكاليفه أكثر من 3. 11 مليون يورو، يقع في مرفق الوكالة الدولية في منطقة "سيبرسدورف" التي تبعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة النمساوية فيينا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2023.

ونشر الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صورًا لجانب من الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الجديد.

وعلق الأمير عبدالله بقوله: "سُعدت بحضور حفل وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي، والذي يُمثل أحد ثمار التعاون المميز بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ساهمت المملكة في إنشاءه لمكافحة الإرهاب النووي، وتعزيز منظومة الأمن النووي عالميا".

المملكة
حجر الأساس
الأمن النووي
مركز الأمن النووي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14654
منذ 6 ساعات
شيء حلو كثير

شيء جميل مرة

شيء محترم جداً
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14654
منذ 6 ساعات
أعصاب جلدي شدت .. من الإرهاب النووي

صدق ..

كأنه حوت أبتلعني من قرأت عبارة الإرهاب النووي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130545
منذ 38 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

7UP
نفس الورشة ههههههههههههههه
احمد
رقع بامرقع
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عندكم حساب كبير اسيا .. يله حول المبلغ
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه هي جايبتها بطريقة جس نبض، واللا هي تروج لسلعتها ما همها العجوز، ياهما لالي..
رااايق
اللحين هذا الدرام من أحد المشاهير *** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

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