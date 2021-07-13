فيديو..الإطاحة بمواطن تلفظ بعبارات مسيئة تجاه إحدى المناطق

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على شخص تلفظ بعبارات مسيئة لسكان إحدى المناطق، في مقطع نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يسيء لأهالي إحدى المحافظات، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.