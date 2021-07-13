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فيديو..الإطاحة بمواطن تلفظ بعبارات مسيئة تجاه إحدى المناطق

منذ 18 ساعة
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فيديو..الإطاحة بمواطن تلفظ بعبارات مسيئة تجاه إحدى المناطق

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على شخص تلفظ بعبارات مسيئة لسكان إحدى المناطق، في مقطع نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يسيء لأهالي إحدى المحافظات، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

مكة
المملكة
الشرطة
النيابة العامة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ 17 ساعة
يستاهل الاهبل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ 12 ساعة
مزبنوه وشخللوه وشلخفووه ..

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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