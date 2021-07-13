رامي صبري بعد وفاة شقيقه: أذكروا محاسن موتاكم

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري رامي صبري، على الحديث عن وفاة شقيقه وهروبه من مصحة لعلاج الإدمان، بقوله: "اذكروا محاسن موتاكم".
وقال رامي صبري: "شقيقي، كان شخصا رياضيا، ويعرف ربنا كويس، وسافر أكثر من مرة لأداء الحج والعمرة، بخلاف حبه للموسيقى والرياضة، وفكرة الخوض في أخبار شخص ميت، شيء قاس جدا".
وتابع: "لن أقول سوى الله يرحمه، ويصبرنا على فراقه، وأتمنى من الجميع أن يطبقوا مقولة اذكروا محاسن موتاكم، وكل ما تم تداوله عن شكل وسبب الوفاة أسرار عائلية".
وأضاف: "كنت أتمنى مراعاة ما تمر به الأسرة، التي فقدت فرداً غاليا وعزيزا عليها".
وكان رامي صبري قد فجع بوفاة أخيه أمس الأثنين، غرقا في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، أثناء هروبه من مصحة لعلاج الإدمان.
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