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تركي الحمد يحذر من أي خلاف مع المملكة

منذ 11 ساعة
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تركي الحمد يحذر من أي خلاف مع المملكة

عادل الحربي (صدى):
حذر الكاتب تركي الحمد، من التعمق في أي خلاف مع المملكة، مؤكدًا أنها تشكل القوة الأكبر في الخليج.

وقال الحمد: "تشكل السعودية القوة الأكبر في شبه جزيرة العرب، سواء مساحة أو سكانا أو اقتصادا، وهذه حقيقة وليست رأيا".

وتابع: "خاصة في ظل حركة تجديد مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، والتي ستؤتي أكلها بعد حين ليس ببعيد".

وأضاف: "بمعنى، أن دول شبه الجزيرة مجتمعة لا تشكل أثرا في النهاية دون السعودية، وأي خلاف طاريء آني، يحجب عن النظر من أن المصلحة المشتركة البعيدة هي الأهم، من منظور استراتيجي وليس تكتيكي سريع الزوال".

واختتم: "خلاصة القول هي أن أي خلاف مع السعودية، يراد له أن يتعمق ليكون فراقا، هو في الخاتمة ليس في صالح من ينبش في حفرة يراد لها أن تكون هوة".

الخليج
المملكة
الأمير محمد بن سلمان
تركي الحمد
جزيرة العرب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14654
منذ 9 ساعات
يا الله حسن الخاتمة لك ولنا وللمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وبارك وسلم أجمعين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14654
منذ 8 ساعات
مخالف
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ 8 ساعات
اوكي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14654
منذ 8 ساعات
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14654
منذ 7 ساعات
مخالف
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 18
منذ 3 ساعات
والله
عبدالحكيم محمود
عبدالحكيم محمود عدد التعليقات : 58
منذ 3 ساعات
نعم المملكة هي حاضنة الخليج وكبيرهم على الجميع التشاور والتوافق مع المصالح العامة ومن يشد هو الخاسر الأكبر.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130545
منذ ساعتين
قبح الله ذا الوجه ..

.. والله مهما قلت ، مالك اي قبول ، شوفة وجهك تجيت المغثه ولوعة الكبد ..
قرم
قرم عدد التعليقات : 179
منذ ساعتين
الله يرحم جدي.
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 911
منذ ساعة
مَع وافر المحبة 🇸🇦.
خالد
خالد عدد التعليقات : 1417
منذ 57 دقيقة
شيطان على هيئة انسان

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أحدث التعليقات

7UP
نفس الورشة ههههههههههههههه
احمد
رقع بامرقع
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عندكم حساب كبير اسيا .. يله حول المبلغ
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه هي جايبتها بطريقة جس نبض، واللا هي تروج لسلعتها ما همها العجوز، ياهما لالي..
رااايق
اللحين هذا الدرام من أحد المشاهير *** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

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