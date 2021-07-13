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القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في أبها

منذ يوم
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القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في أبها

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية)،على قتل / فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية ) ، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني /فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني اليوم الاثنين الموافق 2/ 12 / 1442هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنفيذ حكم القتل
وزارة الداخلية
أبها
عسير
القصاص

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
والله العظيم قبل شوي شفت له مقطع
والله بكيت من حره يارب لاتبلانا ولا تبلابنا ولا تحطنا في مكانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
والله العظيم قبل شوي شفت له مقطع
والله بكيت من حره يارب لاتبلانا ولا تبلابنا ولا تحطنا في مكانه

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
الله لا يوفق من حطك في ذا المكان
مسفر الغامدي
الله لا يوفق من حطك في ذا المكان
بندر الحربي
الله المستعااااان لاتعليق وحسبنا الله وكفى
توتي
خليها الان التحقيق ينتظره
حسين مرشده
يارب ارحمه وغفرله وسكنه في عليين وموتانا أجمعين ياحبي لك المحبه من الله

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