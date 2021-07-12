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نجاح عملية جراحية معقدة في الوجه بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

منذ يوم
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نجاح عملية جراحية معقدة في الوجه بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

محمد السعران (صدى):
نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من إنهاء معاناة مريض في العقد الثاني، كان يعاني من كسور متعددة في الوجه إثر حادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة ،أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث كسور متعددة في الجمجمة والوجه.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور متعدده في الوجه وبالذات في عظم العين اليسرى ، حيث قام الفريق الطبي المختص بإجراء العملية وذلك برد وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح وشبكات التيتانويوم بمدخل تجميلي للمريض، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة.

أجرى العملية فريق طبي مكون من ؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض الوادعي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتورة ريم المستادي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

يُذكر بأن مستشفى الملك عبدالله يعد المستشفى المرجعي الأول، ويقدم خدماته لسكان محافظة بيشة والمحافظات المجاورة، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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