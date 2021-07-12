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أمانة تبوك تنهي إنشاء ممرات صحية ودورات مياه بمنتزه الأمير فهد بن سلطان

منذ يوم
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أمانة تبوك تنهي إنشاء ممرات صحية ودورات مياه بمنتزه الأمير فهد بن سلطان

عطاالله العمراني (صدى):
انتهت أمانة منطقة تبوك من إنشاء ممرات صحية ودورات مياه في الكورنيش الشرقي لمدينة تبوك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان ضمن اولويات الامانة أنسنة المدن وجودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة مراد السرحاني أن الممرات الصحية والمشاريع التطويرية تعزز الصحة العامة ، لتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة تبوك

وقال " تم إنشاء مسار بطول 1600م ، مزود بـ 300 متر من الحصى الخاص بمساج الاقدام ، و300 متر من الرمل الناعم ، و1000 متر من الإنترلوك ، بالإضافة إلى مضمار خاص بالدراجات الهوائية بطول 630 م ، ومضمار للسكوتر ودرجات الأطفال بطول 560 م ، ومصلى للمتنزهين .

وأضاف " تم إنشاء مايزيد عن 18 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ، وزراعة أكثر من ألف شجرة من نوع الجاكرندا ، وتزويد الممشى بكراسي خشبية وحاويات ، ودورات مياه متوافقة مع إحتياجات كافة الشرائح المجتمعية .

وأكد " السرحاني " أن الحفاظ على كل ما تحتويه المدن من مسطحات خضراء وحدائق عامة ومرافق هي مسؤولية الجميع ويجب المحافظة عليها.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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