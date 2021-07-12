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خادم الحرمين الشريفين يُوجِّه مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم تونس باللقاحات

منذ 23 ساعة
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خادم الحرمين الشريفين يُوجِّه مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم تونس باللقاحات

الرياض (صدى):
وجَّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا.

وأضاف أن ذلك جاء استجابة لطلب فخامة الرئيس التونسي "قيس سعيّد" الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح له أن التوجيه الكريم يأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين قيادتي البلدين.

وأوضح معاليه أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، 150 سريرا طبيا،و 50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و 180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG).

خادم الحرمين الشريفين
كورونا
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم
جائحة كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 18 ساعة
سلمان سلمه الله يسلم تونس للسلامة بتلك الجرعات التي يتم إيصالها لشعب تونس الشقيق من خلال مركز الملك سلمان الإغاثة.. دمت سالما يا سلمان للوطن ودام الوطن سالما بسلمان

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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