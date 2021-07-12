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راعية غنم ووقت الاستعداد للعيد
منذ يوم
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130593
منذ 22 ساعة
والنعم ، مجهزة للضحاياا .. يا حبيّبتي ياالقرمه ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14688
منذ 22 ساعة
يا مال السعد .. يا مال الغنيمة.. جعلك رابحة ومباركة
ابو عمار
عدد التعليقات : 51459
منذ 16 ساعة
فالها الطيب ان شاء الله
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أحدث التعليقات
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧
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