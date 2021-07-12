نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مرام الجعيد توقع كتابها الأول على مستوى الشرق الأوسط

منذ يوم
1438
مرام الجعيد توقع كتابها الأول على مستوى الشرق الأوسط

ريم عبدالعزيز (صدى):
بوسط العاصمة الرياض وفي قيصرية الكتاب الثقافي وقعت الأستاذة مرام الجعيد كتابها الجديد "لنؤشر بطلاقة بلغة الاشارة السعودية" بحضور عضو مجلس الشورى سابقاً الأديب حمد القاضي.

والدكتور محمد الغنامي والإعلامية الاستاذة الجوهرة العطيشان والاستاذ الدكتور أحمد الحسين والدكتور فهد اللحيدان وبحضور عدد من المثقفين والمثقفات والادباء والاعلاميين وقدم الكتاب صاحبة السمو الملكي الاميرة سارة بنت عبدالرحمن بن فيصل ال سعود.

ويعتبر كتاب "لنؤشر بطلاقة بلغة الاشارة السعودية" اول كتاب من نوعه الذي يتطرق للغة الاشارة السعودية من نظرة علمية لغوية، حيث استطاعت استنباط اهم قواعد لغة الاشارة السعودية والتي تعتبر مختلفة تماما عن اللغة العربية. هذا الكتاب هو اولى نتائج مبادرة "لغتي هويتي" والتي اطلقتها المؤلفة مطلع هذا العام الميلادي.

والأستاذة مرام الجعيد تعتبر اللغوية الاولى عربياً والمتخصصة في لغويات لغات الاشارة، حيث درست البكالوريوس بجامعة نيومكسيكو الحكومية بالولايات المتحدة الامريكية في تخصص اللغويات النظرية بصفة عامة وبتخصص دقيق في لغويات اللغات المؤشرة وحاصلة على الماجستير في تخصص اللغويات النظرية.

وشغلت الاستاذة مرام الجعيد منصب مديرة مركز التدريب والترجمة بالجمعية السعودية للاعاقة السمعية كما كانت باحثة لغوية لدى الجمعية نفسها مما اسهم في تطوير التدريب والترجمة الموجهة للصم والعاملين معهم.

وعملت كموظفة إدارية بمكتب وزير الاقتصاد والتخطيط وقبله مديرة مركز وول ستريت للتدريب على اللغة الانجليزية لغير الناطقين بها.

أقامت مرام الجعيد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات مختلفة محليا وعربيا.

لها العديد من الابحاث المنشورة في مؤتمرات دولية حيث كان أخرها المؤتمر الدولي للصم العرب واللغويات الثقافية بين الواقع والطموح بتونس حيث كانت المتحدث الرئيس بالمؤتمر.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
منذ 3 دقائق 1059
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 20 دقيقة 1195
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 23 دقيقة 1191
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 48 دقيقة 411
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1313
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1315
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعة 1557
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعة 1609
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعة 1327
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعتين 1470