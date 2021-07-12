مرام الجعيد توقع كتابها الأول على مستوى الشرق الأوسط

ريم عبدالعزيز (صدى):
بوسط العاصمة الرياض وفي قيصرية الكتاب الثقافي وقعت الأستاذة مرام الجعيد كتابها الجديد "لنؤشر بطلاقة بلغة الاشارة السعودية" بحضور عضو مجلس الشورى سابقاً الأديب حمد القاضي.
والدكتور محمد الغنامي والإعلامية الاستاذة الجوهرة العطيشان والاستاذ الدكتور أحمد الحسين والدكتور فهد اللحيدان وبحضور عدد من المثقفين والمثقفات والادباء والاعلاميين وقدم الكتاب صاحبة السمو الملكي الاميرة سارة بنت عبدالرحمن بن فيصل ال سعود.
ويعتبر كتاب "لنؤشر بطلاقة بلغة الاشارة السعودية" اول كتاب من نوعه الذي يتطرق للغة الاشارة السعودية من نظرة علمية لغوية، حيث استطاعت استنباط اهم قواعد لغة الاشارة السعودية والتي تعتبر مختلفة تماما عن اللغة العربية. هذا الكتاب هو اولى نتائج مبادرة "لغتي هويتي" والتي اطلقتها المؤلفة مطلع هذا العام الميلادي.
والأستاذة مرام الجعيد تعتبر اللغوية الاولى عربياً والمتخصصة في لغويات لغات الاشارة، حيث درست البكالوريوس بجامعة نيومكسيكو الحكومية بالولايات المتحدة الامريكية في تخصص اللغويات النظرية بصفة عامة وبتخصص دقيق في لغويات اللغات المؤشرة وحاصلة على الماجستير في تخصص اللغويات النظرية.
وشغلت الاستاذة مرام الجعيد منصب مديرة مركز التدريب والترجمة بالجمعية السعودية للاعاقة السمعية كما كانت باحثة لغوية لدى الجمعية نفسها مما اسهم في تطوير التدريب والترجمة الموجهة للصم والعاملين معهم.
وعملت كموظفة إدارية بمكتب وزير الاقتصاد والتخطيط وقبله مديرة مركز وول ستريت للتدريب على اللغة الانجليزية لغير الناطقين بها.
أقامت مرام الجعيد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات مختلفة محليا وعربيا.
لها العديد من الابحاث المنشورة في مؤتمرات دولية حيث كان أخرها المؤتمر الدولي للصم العرب واللغويات الثقافية بين الواقع والطموح بتونس حيث كانت المتحدث الرئيس بالمؤتمر.