نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في رجال ألمع

منذ يوم
1055
إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في رجال ألمع

محمد السعران (صدى):
أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" أن هذه الجولات تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" ، مبيناً أن البلدية قامت بعدد 32 جولة خلال أسبوع أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا " إضافة إلى إغلاق 3 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية .

كما دعا آل مصمع الجميع إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز 940 لمعالجتها .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
منذ دقيقتين 1030
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 20 دقيقة 1195
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 22 دقيقة 1177
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 47 دقيقة 411
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1313
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1315
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعة 1557
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعة 1608
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعة 1327
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعتين 1470