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مواطنة وصديقتها في موقف لا يحسدون عليه
منذ 12 ساعة
2700
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130526
منذ 10 ساعات
خطوه خطوه وتخلص القضوه ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 51459
منذ ساعة
طيب
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ليس نظيره وحده لا قلت الفاسد جميع النواب ميشيل عون ولا تنسى نبيه بري أسأل الله الكريم ان يخلص شعب لبنان من الحريه الزائفه...
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