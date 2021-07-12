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الفوزان: افتتاح المنفذ البري بين المملكة وعمان يقلص الإجراءات الجمركية على المستثمرين "فيديو"

منذ يوم
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الفوزان: افتتاح المنفذ البري بين المملكة وعمان يقلص الإجراءات الجمركية على المستثمرين "فيديو"

الرياض (صدى):
أوضح عبدالله الفوزان أحد المستثمرين السعوديين في عُمان أن وجود تناغم كبير بين القيادة السياسية في البلدين مع رجال الأعمال في القطاع الخاص يعد محركا رئيسيا للاستثمارات.

وأشار عبدالله الفوزان خلال مداخلة مع قناة العربية إلى أن الكثير من العراقيل لا يمكن أن تحل إلا بوجود إرادة قوية من القيادة العليا في البلدين.

وأبان أن وجود منفذ بري يسهم في نقل الاستثمارات والبضائع بين البلدين دون المرور عبر دولة أخرى أو أكثر من جمرك ما يؤدي إلى تعاظم الاستثمارات البينية بين البلدين.

وتابع:"يجب منح المستثمرين في البلدين عدد من الاستثناءات وتذليل كثير من العقبات مثل إجراءات الحصول على تراخيص وإجراءات الحصول على مناطق هامة للاستثمار في البلدين".

 

 

 

القطاع الخاص
عمان
المستثمرين
رجال الأعمال
عبدالله الفوزان

التعليقات

ابو فيصل
ابو فيصل عدد التعليقات : 14
منذ 9 ساعات
الله يسهل الامور

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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