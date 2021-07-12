الفوزان: افتتاح المنفذ البري بين المملكة وعمان يقلص الإجراءات الجمركية على المستثمرين "فيديو"

الرياض (صدى):
أوضح عبدالله الفوزان أحد المستثمرين السعوديين في عُمان أن وجود تناغم كبير بين القيادة السياسية في البلدين مع رجال الأعمال في القطاع الخاص يعد محركا رئيسيا للاستثمارات.
وأشار عبدالله الفوزان خلال مداخلة مع قناة العربية إلى أن الكثير من العراقيل لا يمكن أن تحل إلا بوجود إرادة قوية من القيادة العليا في البلدين.
وأبان أن وجود منفذ بري يسهم في نقل الاستثمارات والبضائع بين البلدين دون المرور عبر دولة أخرى أو أكثر من جمرك ما يؤدي إلى تعاظم الاستثمارات البينية بين البلدين.
وتابع:"يجب منح المستثمرين في البلدين عدد من الاستثناءات وتذليل كثير من العقبات مثل إجراءات الحصول على تراخيص وإجراءات الحصول على مناطق هامة للاستثمار في البلدين".