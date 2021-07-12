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بالفيديو .. استشاري : أتوقع وصولنا إلى المناعة المجتمعية قريبًا في المملكة

منذ 15 ساعة
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بالفيديو .. استشاري : أتوقع وصولنا إلى المناعة المجتمعية قريبًا في المملكة

علي القحطاني (صدى):
توقع استشاري أمراض معدية، وائل باجهموم، وصول المملكة إلى المناعة المجتمعية قريبًا، مشيدًا بتقديم أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة.

وأكد أن هناك تسابق في دول العالم على أخذ اللقاح، الأمر الذي يؤخر وصولها إلى بعض الدول أحيانا، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الوصول إلى المناعة المجتمعية يتطلب تطعيم ما يقارب من 70 إلى 80%، مؤكدًا أن استمرار وزارة الصحة في نفس وتير التطعيم ستساهم في تحقيق هذه المناعة، وقد تصل إليها بالفعل في غضون شهرين أو شهور بسيطة.

ونبه بوجود دراسة بريطانية أكدت أن بعض التحورات في الفيروسات قد تضر الفيروس نفسه وتقضي عليه، لافتا إلى أن اللقاحات المتوفر حاليًا فعالة، ولها نسبة جيدة في مكافحة الفيروس وتحوراته، داعيًا الجميع إلى المبادرة بأخذه حفاظًا على سلامتهم.

المملكة
كورونا
لقاح كورونا
استشاري أمراض معدية
وائل باجهموم

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 179
منذ ساعة
ماراح نوصل للمناعه المجتمعيه وفيه مجموعه كبيره من الهمج ، لا يتقيدون بالتباعد ولا بلبس الكمامه.
قسم بالل العظيم.
رحت لمحل يبيع فول وغيره، من دون مبالغه اثر اللي يشترون بدون كمامه ورب الكعبه.
ويوم سالته ليش تدخلهم كذا قال: يعملو لي مشاكل ، وكم مره تخانقت مع كذا وااحد.
انا ايش اعمل قولي يا أخي .
هذااللي صار وبدون مبالغه.

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أحدث التعليقات

7UP
نفس الورشة ههههههههههههههه
احمد
رقع بامرقع
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عندكم حساب كبير اسيا .. يله حول المبلغ
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه هي جايبتها بطريقة جس نبض، واللا هي تروج لسلعتها ما همها العجوز، ياهما لالي..
رااايق
اللحين هذا الدرام من أحد المشاهير *** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

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