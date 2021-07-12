بالفيديو.. لحظة استقبال الملك سعود للرئيس المصري محمد نجيب عام 1372هـ

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر لحظة استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وكان وليًا للعهد آنذاك، الرئيس المصري محمد نجيب عام 1372 هجريًا.
وظهر بالفيديو أيضًا الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، عندما كان أميرًا والأمراء الكرام – رحمهم الله – أثناء حج الرئيس المصري في ذلك الوقت.
وتبادل الأمير سعود آنذاك والرئيس المصري حديث يغمره الود والصداقة التي تربط المملكة بمصر، كما ودعه وداعًا حارًا وشكره "نجيب" على ما لاقاه من حسن الضيافة كما أشاد الرئيس المصري محمد نجيب بالنظام الرائع الذي ساد موسم الحج.