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بالفيديو.. لحظة استقبال الملك سعود للرئيس المصري محمد نجيب عام 1372هـ

منذ يوم
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بالفيديو.. لحظة استقبال الملك سعود للرئيس المصري محمد نجيب عام 1372هـ

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر لحظة استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وكان وليًا للعهد آنذاك، الرئيس المصري محمد نجيب عام 1372 هجريًا.

وظهر بالفيديو أيضًا الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، عندما كان أميرًا والأمراء الكرام – رحمهم الله – أثناء حج الرئيس المصري في ذلك الوقت.

وتبادل الأمير سعود آنذاك والرئيس المصري حديث يغمره الود والصداقة التي تربط المملكة بمصر، كما ودعه وداعًا حارًا وشكره "نجيب" على ما لاقاه من حسن الضيافة كما أشاد الرئيس المصري محمد نجيب بالنظام الرائع الذي ساد موسم الحج.

 

مصر
الحج
محمد نجيب
الملك سعود بن عبدالعزيز
الملك فيصل بن عبدالعزيز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ 23 ساعة
الله يرحمهم جميعاً برحمته الواسعه .. ىمين ..

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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