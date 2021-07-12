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القبض على كويتي قتل عامل توصيل بسبب سكوتر

منذ يوم
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القبض على كويتي قتل عامل توصيل بسبب سكوتر

خالد الظفيري (صدى):
تمكنت قوات الأمن في الكويت من القبض على مواطن كويتي متهم بقتل عامل توصيل في منطقة أبو فطيرة بمحافظة مبارك الكبير.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل في إحدى شركات الهواتف النقالة، وأنه ذهب إلى منزل الجاني، وهو مواطن كويتي، من أجل توصيل جهاز سكوتر كهربائي قيمته 150 دينارا، وفقا لـ"القبس" الكويتية".

وأضافت أن الجاني كان من أرباب السوابق واتُهم من قبل بالتحايل على عمال توصيل الطلبات بعدم دفع المقابل المادي لهم، مشيرة إلى أنه اتبع نفس سلوكه الاحتيالي مع المجني عليه، إذ رفض دفع قيمة السكوتر للعامل، وطلب منه الانصراف.

ولفتت إلى أن عامل التوصيل رفض الرحيل دون أن يحصل على قيمة الجهاز، الأمر الذي دفع الجاني للتعدي عليه بالضرب، وإصابته في رأسه بآلة حادة.

وعندما سقط العامل إثر الإصابة التي تعرض لها هرب الجاني، وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم.

الكويت
قوات الأمن
عامل توصيل
محافظة مبارك الكبير
مبارك الكبير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13744
منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
نسأل الله العفو والعافية..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 18 ساعة
وقع في شر عمله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ 17 ساعة
علقوه بالمشنقه
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 897
منذ 14 ساعة
قتلك الله يا مجرم يا محتال يا جبان !

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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