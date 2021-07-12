القبض على كويتي قتل عامل توصيل بسبب سكوتر

خالد الظفيري (صدى):
تمكنت قوات الأمن في الكويت من القبض على مواطن كويتي متهم بقتل عامل توصيل في منطقة أبو فطيرة بمحافظة مبارك الكبير.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل في إحدى شركات الهواتف النقالة، وأنه ذهب إلى منزل الجاني، وهو مواطن كويتي، من أجل توصيل جهاز سكوتر كهربائي قيمته 150 دينارا، وفقا لـ"القبس" الكويتية".
وأضافت أن الجاني كان من أرباب السوابق واتُهم من قبل بالتحايل على عمال توصيل الطلبات بعدم دفع المقابل المادي لهم، مشيرة إلى أنه اتبع نفس سلوكه الاحتيالي مع المجني عليه، إذ رفض دفع قيمة السكوتر للعامل، وطلب منه الانصراف.
ولفتت إلى أن عامل التوصيل رفض الرحيل دون أن يحصل على قيمة الجهاز، الأمر الذي دفع الجاني للتعدي عليه بالضرب، وإصابته في رأسه بآلة حادة.
وعندما سقط العامل إثر الإصابة التي تعرض لها هرب الجاني، وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم.