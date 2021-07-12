عامل غاز يتعرض للضرب بعد محاولته التحرش بـ ربة منزل

القاهرة (صدى):
تعرض عامل غاز في إحدى المحافظات المصرية للضرب الشديد من ربة منزل حاول التحرش بها أثناء توصيل الغاز للسخان داخل شقتها.
واتهمت ربة المنزل "عامل الغاز" بمحاولة التحرش داخل مطبخ شقتها قائلة: "كنت بمفردى بالشقة بعد نزول ابنى للتدريب وفتحت له ودخل للمطبخ وتركت باب الشقة مفتوحًا وجلست بالصالة".
وأوضحت السيدة أن "العامل" قام بالنداء عليها لدخول المطبخ لوجود طعام على البوتجاز ليعود ويطلب منها المساعدة في الإمساك بالسخان ليحاول التحرش بها بعد ذلك.
ونشبت المشاجرة بين ربة المنزل و"عامل الغاز" وهو الأمر الذي عرضه للإصابة في الرأس والقدم وتم فتح محضر بالواقعة لإجراء التحقيقات حول الواقعة.