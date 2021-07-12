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تطورات جديدة تُقرب ليفاندوفسكي من ريال مدريد

منذ يوم
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تطورات جديدة تُقرب ليفاندوفسكي من ريال مدريد

وكالات (صدى):
يرغب مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الانضمام إلى ريال مدريد، فيما ذكرت تقارير صحفية أن ناديه بدأ يقتنع بإمكانية انضمامه للنادي الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 32 عاما قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف العام 2014، لكنه انضم للنادي الألماني.

ورجحت التقارير أن بايرن ميونخ أصبح لا يمانع رحيل ليفاندوفسكي بعدما وضع عينيه على المهاجم الهولندي كودي جاكبو لاعب بي إس في آيندهوفن.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد تعرف بالفعل مدى استعداد ليفاندوفسكي للانضمام إلي صفوفها، وأنه إن لم ينتقل لصفوف فريقها هذا الصيف فإن سيتعاقد معها في الصيف المقبل حيث سيكون حينها متبقٍ عاما واحدا على نهاية عقده مع بايرن ميونخ؛ ما سيجبر النادي الألماني على بيعه.

 

 

ريال مدريد
بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
بي إس في آيندهوفن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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