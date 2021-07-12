تطورات جديدة تُقرب ليفاندوفسكي من ريال مدريد

وكالات (صدى):
يرغب مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الانضمام إلى ريال مدريد، فيما ذكرت تقارير صحفية أن ناديه بدأ يقتنع بإمكانية انضمامه للنادي الإسباني.
وكان ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 32 عاما قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف العام 2014، لكنه انضم للنادي الألماني.
ورجحت التقارير أن بايرن ميونخ أصبح لا يمانع رحيل ليفاندوفسكي بعدما وضع عينيه على المهاجم الهولندي كودي جاكبو لاعب بي إس في آيندهوفن.
وأكدت أن إدارة ريال مدريد تعرف بالفعل مدى استعداد ليفاندوفسكي للانضمام إلي صفوفها، وأنه إن لم ينتقل لصفوف فريقها هذا الصيف فإن سيتعاقد معها في الصيف المقبل حيث سيكون حينها متبقٍ عاما واحدا على نهاية عقده مع بايرن ميونخ؛ ما سيجبر النادي الألماني على بيعه.