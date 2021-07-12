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رجل يطلب من مراهق إرسال فيديوهات وصور عارية له

منذ يوم
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رجل يطلب من مراهق إرسال فيديوهات وصور عارية له

أبوظبي (صدى):
اتهمت النيابة العامة في دبي "رجل" بمحاولة إجبار صبي يبلغ من العمر 17 عامًا على تصوير نفسه عاريًا وتهديده على "تليجرام" بنشر مقاطع فيديو وصور له خادشة للحياء.

وقال "الصبي" في التحقيقات أن "المتهم" تواصل معه بعد خروج من السجن وتفاجئ بعد أيام من المحادثة بطلب "الرجل" منه وتهديده بتصوير نفسه عاريًا وإرسال الصور إليه.

ورفض "المجني عليه" طلب "المتهم" فهدده بإرسال صور قديمة له طلبها منه قبل 4 سنوات يظهر فيها عاريًا من ملابسه إلى أقاربه ومعارفه.

وأبلغ المجني عليه شقيقه بالواقعة وفتح بدوره بلاغاً ضد المتهم لدى الشرطة حيث شعر بالخوف الشديد من تنفيذ "المتهم" لتهيداته.

 

دبي
صور
تهديدات
فيديوهات
تليجرام
خدش الحياء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الدعوى دنفسه في دنفسه .. اعقب ياالخنفسه ..
مهند111
مهند111 عدد التعليقات : 4
منذ يوم
بزرنجي هذا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ 17 ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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