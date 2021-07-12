رجل يطلب من مراهق إرسال فيديوهات وصور عارية له

أبوظبي (صدى):
اتهمت النيابة العامة في دبي "رجل" بمحاولة إجبار صبي يبلغ من العمر 17 عامًا على تصوير نفسه عاريًا وتهديده على "تليجرام" بنشر مقاطع فيديو وصور له خادشة للحياء.
وقال "الصبي" في التحقيقات أن "المتهم" تواصل معه بعد خروج من السجن وتفاجئ بعد أيام من المحادثة بطلب "الرجل" منه وتهديده بتصوير نفسه عاريًا وإرسال الصور إليه.
ورفض "المجني عليه" طلب "المتهم" فهدده بإرسال صور قديمة له طلبها منه قبل 4 سنوات يظهر فيها عاريًا من ملابسه إلى أقاربه ومعارفه.
وأبلغ المجني عليه شقيقه بالواقعة وفتح بدوره بلاغاً ضد المتهم لدى الشرطة حيث شعر بالخوف الشديد من تنفيذ "المتهم" لتهيداته.