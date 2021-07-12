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توقيع مذكرتي تعاون مشترك بين بيئة عسير وجمعية البر ووقف الوالدين بأبها

منذ يوم
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توقيع مذكرتي تعاون مشترك بين بيئة عسير وجمعية البر ووقف الوالدين بأبها

عسير (صدى):
تحقيقا لأهداف المبادرات المجتمعية وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني مع رئيس نادي البر التطوعي بأبها الاستاذ محمد سعيد أبو ملحمة وبحضور مدير ادارة البيئة المهندس اسماعيل الشهري ومدير الادارة القانونية الاستاذ احمد مريع, مذكرة شراكة مجتمعية مع نادي البر التطوعي ممثلا عن جمعية البر بجدة, وتشمل المذكرة تعزيز التعاون بين فرع الوزارة والجمعية لدعم التشجير والمشاريع المتعلقة بالغطاء النباتي والأعمال التطوعية الاخرى المتعلقة بالبيئة.

وفي ذات السياق, وقع الطرفان ايضا مذكرة تعاون مجتمعي بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير و وقف الوالدين الاجتماعي الخيري بمدينة أبها, وتتضمن المذكرة تقديم كل طرف الدعم والمساندة للطرف الآخر كل وفق اختصاصه وحسب امكانياته المتاحة للمساهمة في تشجير وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة.

وأوضح المهندس عبدالله الويمني ان هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة لإشراك القطاعات سواء الحكومية او الخاصة وأيضا الجهات والهيئات التعاونية والتطوعية وغير الربحية في المساهمة في تحسين البيئة وتنميتها والمحافظة عليها, مؤكدا ان هذه الاتفاقات تشمل العديد من الجوانب تأتي في مقدمتها توحيد الجهود فيما يتعلق بالأعمال التطوعية المتعلقة بأعمال التشجير والبيئة, اضافة العديد من سبل التعاون كوضع الضوابط الفنية للتشجير، وتوفير الشتلات وتحديد أنماط الري ومصادر المياه, وتحديد أنواع النباتية المحلية والأعداد المناسبة من أشجار وشجيرات لكل موقع, اضافة الى تحديد فترة الزراعة المناسبة لكل منطقة والنواحي الفنية الواجب مراعاتها في أعمال التشجير.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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