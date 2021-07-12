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الشهري: الأخضر يبحث عن ميدالية في أولمبياد طوكيو"2020"

منذ يوم
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الشهري: الأخضر يبحث عن ميدالية في أولمبياد طوكيو"2020"

ماجد محمد (صدى):
قال المدير الفني للمنتخب الأولمبي، المدرب الوطني سعد الشهري، إن حظوظ الأخضر الأولمبي كبقية المنتخبات، لافتا إلى أنه الأخضر يبحث عن إحدى الميداليات في منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المقرر انطلاقها نهاية الشهر الحالي.

 

وأوضح سعد الشهري أنه يثق بقدرات وإمكانات لاعبي "الأخضر الأولمبي"، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن يركز على مواجهة ساحل العاج وطريقة لعبه وكيفية التعامل مع نقاط الضعف والقوة، بحسب الزميلة "الرياضية".

ولفت إلى أن مباراة ساحل العاج ستكون مفتاح التأهل إلى الدور الثاني، مردفا أن الجيل الحالي حقق إنجازات جيدة، بالإضافة إلى أن الكثير من اللاعبين شاركوا في مونديال العالم على مستوى الشباب والمنتخب  ويشاركون الآن في الأولمبياد.

 

 

المنتخب
سعد الشهري
مونديال
ساحل العاج
أولمبياد طوكيو

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2513
منذ 20 ساعة
اقسم بمن احل القسم أن ما عندك سالفة،، طقها والحقها،، وخطتك دايم شدو حيلكم

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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