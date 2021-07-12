الشهري: الأخضر يبحث عن ميدالية في أولمبياد طوكيو"2020"

ماجد محمد (صدى):
قال المدير الفني للمنتخب الأولمبي، المدرب الوطني سعد الشهري، إن حظوظ الأخضر الأولمبي كبقية المنتخبات، لافتا إلى أنه الأخضر يبحث عن إحدى الميداليات في منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المقرر انطلاقها نهاية الشهر الحالي.
وأوضح سعد الشهري أنه يثق بقدرات وإمكانات لاعبي "الأخضر الأولمبي"، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن يركز على مواجهة ساحل العاج وطريقة لعبه وكيفية التعامل مع نقاط الضعف والقوة، بحسب الزميلة "الرياضية".
ولفت إلى أن مباراة ساحل العاج ستكون مفتاح التأهل إلى الدور الثاني، مردفا أن الجيل الحالي حقق إنجازات جيدة، بالإضافة إلى أن الكثير من اللاعبين شاركوا في مونديال العالم على مستوى الشباب والمنتخب ويشاركون الآن في الأولمبياد.