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برشلونة يحدد وجهة "غريزمان" ويرفض أتلتيكو مدريد

منذ يوم
2096
برشلونة يحدد وجهة "غريزمان" ويرفض أتلتيكو مدريد

وكالات (صدى):
رفض نادي برشلونة فكرة رحيل لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، وذلك بعد تقرير تحدثت عن أن النادي سيسمح بانتقال اللاعب مقابل الحصول على خدمات "ساؤول نيغويز" من أتلتيكو.

واستبعدت إدارة برشلونة عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، وذلك لتجنب وقوعها في نفس الخطأ الذي ارتكبته الإدرة السابقة عندما وافقت على انتقال لويس سواريز، إلى منافسه أتلتيكو مدريد.

ويرغب النادي في الاستغناء عن خدمات غريزمان وتخفيض الرواتب السنوية، إلا أنه يفضل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الفرنسي على انضمامه لمنافس المباشر المتمثل في أتلتيكو مدريد.

برشلونة
نادي برشلونة
أتلتيكو مدريد
أنطوان غريزمان
ساؤول نيغويز

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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