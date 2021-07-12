برشلونة يحدد وجهة "غريزمان" ويرفض أتلتيكو مدريد

وكالات (صدى):
رفض نادي برشلونة فكرة رحيل لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، وذلك بعد تقرير تحدثت عن أن النادي سيسمح بانتقال اللاعب مقابل الحصول على خدمات "ساؤول نيغويز" من أتلتيكو.
واستبعدت إدارة برشلونة عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، وذلك لتجنب وقوعها في نفس الخطأ الذي ارتكبته الإدرة السابقة عندما وافقت على انتقال لويس سواريز، إلى منافسه أتلتيكو مدريد.
ويرغب النادي في الاستغناء عن خدمات غريزمان وتخفيض الرواتب السنوية، إلا أنه يفضل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الفرنسي على انضمامه لمنافس المباشر المتمثل في أتلتيكو مدريد.