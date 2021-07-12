بالفيديو.. استشاري: بعض حالات الأرق تتطلب التعديل السلوكي وليس الحبوب المنومة

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور صالح الدماس، استشاري أمراض واضطرابات النوم، عن أسباب إصابة بعض الأشخاص بـ "الأرق" وخطورة استخدام الحبوب المنومة دون استشارة الطبيب.
وقال "الدماس" أن في حالة إصابة الشخص بمشكلة الأرق فيجب عليه استشارة الطبيب فالأطباء المختصون في هذا الشأن الآن متواجدون حاليًا في المستشفيات الحكومية والخاصة واستشارات إلكترونية متاحة.
وأضاف الاستشاري: "إذا تناول الشخص الأدوية اللاوصفية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية فهى أقل خطرًا فلا مانع من تناولها لفترة قصيرة لتعديل فترة النوم ولكن لا يجب الافراط فيها حتى لا تسبب الأضرار"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".
وتابع: "إذا طالت المشكلة واستمرت الأعراض يجب اللجوء للطبيب لأن الأمر قد يحتاج إلى تعديل سلوكي وليس إلى دواء فليس كل أرق مزمن يتم اتخاذ دواء له".
وأكد أن عدد ساعات النوم الطبيبعية تتحدد حسب الفئة العمرية وللبالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات ونتحدث هنا عن النوم الليلي، وهناك أشخاص يحصلون على ساعات أقل وهذا استثناء للقاعدة.