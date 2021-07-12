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وفاة الدكتور ناصر البراق بعد معاناة طويلة مع المرض 

منذ 6 ساعات
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وفاة الدكتور ناصر البراق بعد معاناة طويلة مع المرض 

الرياض (صدى):
توفي الأكاديمي والإعلامي الدكتور ناصر نافع البراق الملحق الثقافي السابق في سفارتي المملكة في المغرب والسودان، اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-، أصدر توجيها بالتكفل بعلاج الملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

يذكر أن ابنه نواف البراق رفع الشكر والتقدير لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن.

ومن الجدير بالذكر أن ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال تعرض لوعكة صحية أدخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

 

بريطانيا
السرطان
العلاج
محمد بن سلمان
ناصر البراق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14622
منذ 6 ساعات
كفى بالموت واعظاً لأهل الأرض.. عظم الله أجر ذويه ورحم الفقيد برحمته الواسعة وغفر له وأحسن مثواه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81281
منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 17
منذ 19 دقيقة
الله يرحمه
إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13725
منذ 15 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالداي وجميع أموت المسلمين..

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أحدث التعليقات

Tarq
الأهلي يجري تدريبات لياقية مكثفة في معسكره بتونس. فعلا شر البلية مايضحك. تونس بلد مغلق بسبب الكورونا والاصابات بالالف كل يوم والاهلي يعسكر عندهم...
Tarq
الأهلي يجري تدريبات لياقية مكثفة في معسكره بتونس. فعلا شر البلية مايضحك. تونس بلد مغلق بسبب الكورونا والاصابات بالالف كل يوم والاهلي يعسكر عندهم...
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالداي وجميع أموت المسلمين..
بلسم الروح
الله يرحمه
زمن الفتن
كلامك👍

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