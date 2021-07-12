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بالفيديو .. تصدع وانهيار أجزاء من منزل مواطن بالدمام

منذ يوم
14815
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بالفيديو .. تصدع وانهيار أجزاء من منزل مواطن بالدمام

الدمام (صدى):
اضطرت عائلة في الدمام إلى ترك منزلها الجديد عقب سقوط جزءًا من السقف، وذلك خوفا على حياتهم، بعدما اكتشفوا أن المنزل الذي قاموا بشرائه تم بنائه من مواد بناء مغشوشة مما تسببت في تصدع وانهيار أجزاء به وتسرب مياه الأمطار عبر جدرانه.

وذكر صاحب المنزل، عبدالله المجبل، أن تواصل مع البائع لكنه لم يستجيب، كما لم يلتزم بما نص عليه العقد من ضمان لمدة عام ونصف على أعمال السباكة والكهرباء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وذكرت زوجة المواطن "ندى الأصيل" أنهم عاشوا لحظات صعبة بعدما انهار جزء من السقف، مضيفة أن بعض من أفراد عائلتها تنام والآخر يظل مستيقظا خوفا من أن ينهار السقف عليهم في أي لحظة.

الجدير بالذكر أن الدفاع المدني ومسؤولي بلدية المنطقة سيباشرون حالة المنزل المنهار لتقييم الأضرار التي وقعت.

 

الدمام
انهيار منزل
المنزل
سباكة
مواد بناء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
بيت العمر تبعي في الآخرة إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
الله يهد الظالمين مثل ما طاح سقف الغلابة المساكين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
الحمد لله الغسالة سلمت
استغفرالله واتوب اليه
استغفرالله واتوب اليه عدد التعليقات : 15
منذ يوم
انا متضررر مثلك ما احد اخذ لك حقك الا الله
المحكمه تقول مالنا دخل في البنوك.. فيه لجنه بمؤسسه النقد ومؤسسه النقد لاحياه لمن تناااادي
نداااااء عاجل الى الملك بأخذ حقناا !!!
استغفرالله واتوب اليه
استغفرالله واتوب اليه عدد التعليقات : 15
منذ يوم
الراتب مرهون لمده ٢٥ سنه والبيت متهالك ولافيه احد ياخذلك حقك ... مانقول الاحسبي الله ونعم الوكيل
استغفرالله واتوب اليه
استغفرالله واتوب اليه عدد التعليقات : 15
منذ يوم
لازم الواحد يذل نفسه ويصور والعالم تنصب ولا حسيب ولا رقيب ياااخي اتقول الله.. واتقو دعوه المظلوم..
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2685
منذ يوم
الله لايسامحهم ويعوض ساكنيه عاجل غير آجل
للأسف لا حسيب و لا رقيب للي مالهم لاذمة و لا ضمير
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13744
منذ 22 ساعة
الله يعوض عليه،
وينتقم من ما يسمى بتجار بيوت الكارتون،لأنهم عيشوا كثير من المواطنين في مواقف لا يحسدون عليها..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13744
منذ 22 ساعة
الله يعوض عليه،
وينتقم من ما يسمى بتجار بيوت الكارتون،لأنهم عيشوا كثير من المواطنين في مواقف لا يحسدون عليها..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13744
منذ 22 ساعة
الله يعوض عليه،
وينتقم من ما يسمى بتجار بيوت الكارتون،لأنهم عيشوا كثير من المواطنين في مواقف لا يحسدون عليها..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ 18 ساعة
حسبي الله على المقاول اللي يستحق العقاب

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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