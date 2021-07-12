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بالشكر تدوم النعم
منذ 8 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130526
منذ 56 دقيقة
يارب رحمتك يا ارحم الراحمين يا كريم ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13721
منذ 8 دقائق
الحمد للرحمن حمدًا طيبًا، ونقول الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ومباركًا، وجل الله سبحانه والحمد له على ما أعطى وفاض جزيل عطائه، وما منع وزال به شر البلية.
الحمد لله ربنا الواحد الأحد، فاضت عطاياه وأنعم على البشر، ولم يزل في فضله سعة لنا، فالحمد لك يا ربنا بلا كلل.
نحمدك اللهم على تخفيف همومنا، وتخفيف ذنوبنا، وتهيئته لنا ما يكفر به عن الذنب والعيب وسهو النفس وكيد الشياطين.
الحمد لله حمداً طيباً عدد ما خلق، وعدد ما علم، وعدد ما أخفاه عنا ولا نعلمه.
الحمد لله كثيرًا بأفضل ما يذكر به الحامدون ربهم، ونحمد الله على أن هدانا للإيمان والحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد كثيراً، مهما بذلنا يا الله فهو قليل، فالحمد لك أن هديتنا لحمدك، ونرجو غفرانك عما قصرنا فيه وما غلبتنا عليها الدنيا والنفس والشيطان والأهواء.
نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم، ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، يا ذا الجلال والكرم والجود والإحسان.
بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك، لا إله إلا أنت سبحانك.
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13721
منذ 8 دقائق
الحمد للرحمن حمدًا طيبًا، ونقول الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ومباركًا، وجل الله سبحانه والحمد له على ما أعطى وفاض جزيل عطائه، وما منع وزال به شر البلية.
الحمد لله ربنا الواحد الأحد، فاضت عطاياه وأنعم على البشر، ولم يزل في فضله سعة لنا، فالحمد لك يا ربنا بلا كلل.
نحمدك اللهم على تخفيف همومنا، وتخفيف ذنوبنا، وتهيئته لنا ما يكفر به عن الذنب والعيب وسهو النفس وكيد الشياطين.
الحمد لله حمداً طيباً عدد ما خلق، وعدد ما علم، وعدد ما أخفاه عنا ولا نعلمه.
الحمد لله كثيرًا بأفضل ما يذكر به الحامدون ربهم، ونحمد الله على أن هدانا للإيمان والحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد كثيراً، مهما بذلنا يا الله فهو قليل، فالحمد لك أن هديتنا لحمدك، ونرجو غفرانك عما قصرنا فيه وما غلبتنا عليها الدنيا والنفس والشيطان والأهواء.
نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم، ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، يا ذا الجلال والكرم والجود والإحسان.
بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك، لا إله إلا أنت سبحانك.
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أحدث التعليقات
Tarq
الأهلي يجري تدريبات لياقية مكثفة في معسكره بتونس. فعلا شر البلية مايضحك. تونس بلد مغلق بسبب الكورونا والاصابات بالالف كل يوم والاهلي يعسكر عندهم...
Tarq
الأهلي يجري تدريبات لياقية مكثفة في معسكره بتونس. فعلا شر البلية مايضحك. تونس بلد مغلق بسبب الكورونا والاصابات بالالف كل يوم والاهلي يعسكر عندهم...
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالداي وجميع أموت المسلمين..
بلسم الروح
الله يرحمه
زمن الفتن
كلامك👍
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