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معجبة لعبادي الجوهر : ممكن تغني
منذ 9 ساعات
1924
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130526
منذ ساعة
هذا اللي يقول // ياولجت العرب للجرب ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13725
منذ ساعة
أبوسارة
اخطبوط العود،
صاحب الأنامل الذهبية،
فنان رائع ورايق..
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أحدث التعليقات
Tarq
الأهلي يجري تدريبات لياقية مكثفة في معسكره بتونس. فعلا شر البلية مايضحك. تونس بلد مغلق بسبب الكورونا والاصابات بالالف كل يوم والاهلي يعسكر عندهم...
Tarq
الأهلي يجري تدريبات لياقية مكثفة في معسكره بتونس. فعلا شر البلية مايضحك. تونس بلد مغلق بسبب الكورونا والاصابات بالالف كل يوم والاهلي يعسكر عندهم...
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالداي وجميع أموت المسلمين..
بلسم الروح
الله يرحمه
زمن الفتن
كلامك👍
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