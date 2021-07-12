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نقاش حاد بين ضيوف ينتهي بمغادرة احدهم على الهواء

منذ 15 ساعة
2081
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ 37 دقيقة
اعطوه فرصه يحكي

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
على وزارة العدل إيجاد وظائف تحت مسمى لغة الإشارة (للصم والبكم) والله الهادي للسبيل
ابو عمار
اوكي
جاسم
ليس نظيره وحده لا قلت الفاسد جميع النواب ميشيل عون ولا تنسى نبيه بري أسأل الله الكريم ان يخلص شعب لبنان من الحريه الزائفه...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
يا ساتر

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