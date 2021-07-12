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كاتب اقتصادي : إيقاف التعاقد مع الشركات لها مقرات خارج المملكة قرار سليم

منذ 29 دقيقة
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كاتب اقتصادي : إيقاف التعاقد مع الشركات لها مقرات خارج المملكة قرار سليم

علي القحطاني (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي، فهد بن جمعة، أن قرار الحكومة بإيقاف التعاقد مع الشركات التي لها مقرات إقليمية في المنطقة خارج المملكة، يعتبر قرارا سليما بناءً على معلومات متكاملة لتقييم الوضع وتحديد أفضل الخيارات، وبما ينسجم مع استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي، ونقل الخبرة، والتقنيات وكسب المعرفة ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد.

كما أنه قرار حكيم بناءً على التفكير الدقيق والخيار الأفضل في الوقت المناسب بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز 2.9 تريليون ريال في 2019 وبإجمالي استثمارات أجنبية بلغت 1.885 تريليون ريال في الربع الثاني من 2020، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

وأضاف أن قرار قصر عقود المشتريات والاستثمارات الحكومية على الشركات المتواجدة في الرياض سيحدث تموجات (Ripple effect) تدفع بالكثير من الشركات لزيادة تواجدها تراكميا في مركز الرياض المالي.

الرياض
المملكة
الشرق الأوسط
اقتصادي
كاتب اقتصادي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14609
منذ 13 دقيقة
السمبوسة بالخضار بعد قرار سليم لمن عنهم كرستروترول

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
الكلمتين الأخيرة.. ههههه لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره. ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر.. واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب...
اللهو البرى
الكلمتين الأخيرة.. ههههه لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره. ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر.. واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب...
د محمد ماجد بخش
السمبوسة بالخضار بعد قرار سليم لمن عنهم كرستروترول
د محمد ماجد بخش
كثرة الكلام تجيب الهم .. بطني صار يوجعني يا دكتور .. اعصابي ما عتد تتحمل متحورات ولا طفرات لأني محصن طفران
د محمد ماجد بخش
خبرناهم راعيين الهوشة .. الله يهديهم ويعين أهاليهم ويحسن أخلاقهم ويحنن عليهم

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