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أخصائي يكشف عن الاختلافات بين لقاحات كورونا المعتمدة "فيديو"

منذ يوم
11220
أخصائي يكشف عن الاختلافات بين لقاحات كورونا المعتمدة "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود للعلوم الصحة، الدكتور ناصر توفيق، عن الاختلافات الرئيسية بين اللقاحات ومقدار المناعة التي تعطيها ومدى حمايتها للإنسان من العدوى.

وقال ناصر توفيق خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إن براءة الاختراع الموجودة للقاح كانت من ضمن الأشياء الأساسية التي تعمل بها في المختبرات.

وأشار إلى وجود اختلافات بين لقاحات كورونا، موضحا أن الفرق بينهم يكمن في كمية تحفيز الجسم لطبع برمجة داخلية من أجل محاربة الفيروس في حالة دخوله.

وكانت شركة "فايزر" طلبت ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد لتعزيز فعاليته ضد المتحورات.

فيروس كورونا
لقاح كورونا
ناصر توفيق
المتحورات
جامعة الملك سعود للعلوم الصحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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