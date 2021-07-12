فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض يفعل حملة "أشهُرٌ معلومات" في الخرج

سعيد العجل (صدى):
فعل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض حملة "أشهُرٌ معلومات" في محافظة الخرج، حيث أطلق الحملة في المحافظة سعادة الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي محافظ الخرج بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات عبر الاتصال المرئي.
وحضور فضيلة رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ محمد بن عويض العضيلة.
وتهدف الحملة إلى نشر محتوى المنصة التوعوية والوقائية للرئاسة العامة في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع أكثر من عشرين وسيلة إعلامية حكومية وأهلية، للتذكير بفضائل أيام عشر ذي الحجة، وإقامة شعيرة الحج، والتقيد بالإجراءات الوقائية.
وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.