شاهد.. سخرية ابنة هيفاء وهبي من عملية تجميل أجرتها بأنفها

بيروت (صدى):
سخرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من الحالة التي وصلت إليها، بسبب عملية التجميل التي أجرتها في أنفها مؤخرًا، وذلك باستخدام الأغنية الشهيرة "A-a-ay"، التي يستخدمها المشاهير في تطبيق "تيك توك" ، للتنقل من مكان إلى آخر.
وقامت ابنة هيفاء وهبي بتركيب الأغنية على فيديو خروجها من عملية التجميل، معلقة: "المفروض هالفيديو بيعملوا.. وبعدها بيصيروا بالمالديف.. بس هيك صار معي بوقتها.. يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفش الخلق".
واحتفلت ابنة هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ28، من خلال صور ومقاطع قصيرة نشرتها عبر خاصية "ستوري"، في حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي تقطع قالب الحلوى، وتلتقط صورًا تذكارية، وبدت في غاية سعادتها، فيما ظهرت وآثار الجراحة على أنفها، حيث وضعت "ضمادة"، وكانت ترتدي فستانًا أسود أنيقًا، تاركةً شعرها منسدلًا بشكل مموج على كتفيها.