نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في أبها

منذ يوم
13098
3
القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت في أبها

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية)،على قتل / فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية ) ، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني /فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني اليوم الاثنين الموافق 2/ 12 / 1442هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنفيذ حكم القتل
وزارة الداخلية
أبها
عسير
القصاص

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
والله العظيم قبل شوي شفت له مقطع
والله بكيت من حره يارب لاتبلانا ولا تبلابنا ولا تحطنا في مكانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
والله العظيم قبل شوي شفت له مقطع
والله بكيت من حره يارب لاتبلانا ولا تبلابنا ولا تحطنا في مكانه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 17 دقيقة 1176
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 20 دقيقة 1152
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 45 دقيقة 393
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1311
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1311
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعة 1553
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعة 1604
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعة 1324
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعة 1465
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
منذ ساعتين 2701