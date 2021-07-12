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جامعة الملك خالد تتيح خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" للمتقدمين

منذ يوم
1707
جامعة الملك خالد تتيح خدمتي "تغيير القبول" و"القبول الفوري" للمتقدمين

أبها (صدى):
أتاحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل , خدمتي "تغيير القبول - القبول الفوري" للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الجامعي القادم 1443، وذلك خلال الفترة 2 - 18 من شهر ذي الحجة الجاري عبر بوابتها الإلكترونية "أكاديميا".

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه يمكن المتقدمين الحاصلين على رقم جامعي تغيير القبول من تخصص إلى آخر في حال توافر مقاعد شاغرة إضافة إلى استيفاء شروط القبول.

كما تتيح العمادة فرصة القبول الفوري لمن أدخل طلب قبول سابقًا من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميا"، وذلك للحصول على مقعد جامعي وفق المقاعد الشاغرة ومعدل المتقدم أو المتقدمة.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل أعدت دليلا شاملا للقبول يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط 

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جامعة الملك خالد
عمادة القبول
أكاديمياً
تغيير القبول
القبول الفوري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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