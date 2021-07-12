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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للقطاع الشمالي لوزارة البيئة

منذ يوم
2010
أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للقطاع الشمالي لوزارة البيئة

محمد المحسن (صدى):
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي يبذلها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة ، التي أسهمت في ترجمة دعم الدولة - أعزها الله - للبرامج الزراعية والمزارعين بالمنطقة .

ونوه سموه بالدور الرائد والفاعل الذي تقوم به وزارة البيئة والزراعة والمياه لدعم إنتاج المزارع بالمنطقة ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في سبيل خدمة هذا المنتجات الزراعية التي لها أثر اقتصادي لدعم الغذاء بالمملكة ، وفق عمل تكاملي من الجميع لما فيه تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة.

جاء ذلك بعد أن تسلم أمير منطقة القصيم اليوم تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة للقطاع الشمالي خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم المشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان جارالله الصوينع، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي .

واستمع لشرح مفصل عن التقرير من المهندس الصوينع وما يتضمنه من أرقام وإحصائيات عن الأنشطة الزراعية والمهرجانات والبرامج التي تستهدف دعم المزارعين .

من جانبه عبر الصوينع عن شكره لسموه على دعمه ومتابعته لكل ما يخص إنتاج التمور ومزارع النخيل وخدمة المزارعين ، كما نوه بمتابعة معالي الوزير ونائبه ووكيل الزراعة لحرصهم على توعية المزارعين وتذليل كل المعوقات التي تواجههم.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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