القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة تزور جامعة حائل

سعيد العجل (صدى):
استقبل وكيل الجامعة للتطوير والأعمال، الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو، اليوم في صالة الاستقبالات بإدارة الجامعة، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجامعة.
وفي بداية اللقاء رحب وكيل الجامعة للتطوير والأعمال، بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، مارتينا سترونغ والوفد المرافق، مقدراً لها هذه الزيارة، و مبيناً أن الجامعة تحرص على توطيد وبناء العلاقات والاستفادة من البرامج ذات العلاقة في الجوانب الأكاديمية والعلمية والبحثية، كما تعمل على فتح آفاق جديدة في ظل ما تحظى به الجامعة من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله-.
من جانبها قدمت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، مارتينا سترونغ، شكرها لكافة منسوبي الجامعة على حفاوة الاستقبال والضيافة، وإثرائها بالمعلومات الأكاديمية والعلمية داخل الجامعة، متطلعة إلى العمل المشترك في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي الذي يخدم الجانبين، مبدية إعجابها بما وصل إليه التعليم العالي في المملكة عموماً، وجامعة حائل خصوصاً.