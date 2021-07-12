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القبض على "عامل دليفري" اغتصب شقيقته

منذ ساعتين
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القبض على "عامل دليفري" اغتصب شقيقته

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في أواخر العشرينيات، يعمل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل عامل دليفري، على اغتصاب شقيقته القاصر.

تفصيلا، قام شاب باغتصاب شقيقته القاصر، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، في إحدى قرى مركز أشمون بمصر، وتبين أن الفتاة حامل في الشهر السابع، وأن حالتها الصحية غير مستقرة بسبب الحمل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب ، واعترف بأنه عاشر شقيقته، البالغة من العمر 14 سنة، معاشرة الأزواج على مدار الأشهر الماضية، وأن ما كشف الواقعة هو ظهور علامات الحمل عليها، وبسؤالها اعترفت بتعدي شقيقها عليها جنسياً أكثر من مرة، حتى حملت منه.

مصر
جريمة
اغتصاب
قاصر
عامل دليفري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130498
منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14601
منذ 7 دقائق
كلب مسعور من جملة للكلاب ديته سم في كباب
ماجدجداوي
ماجدجداوي عدد التعليقات : 20
منذ 3 دقائق
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يارب سترك يارب

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