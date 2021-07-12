القبض على "عامل دليفري" اغتصب شقيقته

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في أواخر العشرينيات، يعمل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل عامل دليفري، على اغتصاب شقيقته القاصر.
تفصيلا، قام شاب باغتصاب شقيقته القاصر، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، في إحدى قرى مركز أشمون بمصر، وتبين أن الفتاة حامل في الشهر السابع، وأن حالتها الصحية غير مستقرة بسبب الحمل.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب ، واعترف بأنه عاشر شقيقته، البالغة من العمر 14 سنة، معاشرة الأزواج على مدار الأشهر الماضية، وأن ما كشف الواقعة هو ظهور علامات الحمل عليها، وبسؤالها اعترفت بتعدي شقيقها عليها جنسياً أكثر من مرة، حتى حملت منه.