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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

منذ يوم
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % عند 10699 نقطة (+10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 8.6 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد كسر مستوى الـ10600 نقطة خلال جلسة اليوم مسجلا أدنى مستوى له عند 10589 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى له مع إغلاق الجلسة قبل المزاد عند 10766 نقطة.

وارتفع سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" بنحو 1 % عند 107.60 ريال و117.80 ريال على التوالي.

وأغلق سهم "إكسترا" على ارتفاع أكثر من 2 % عند 132 ريالا، عقب نمو أرباح الشركة إلى 100.5 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2021 وبنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

تصدرت أسهم "عطاء" و"أمانة للتأمين" و"بوبا العربية" ارتفاعات السوق اليوم بين الـ4 و6 %.

في المقابل، أغلق سهم "السعودي الفرنسي" عند 36.25 ريال (-3 %) عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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