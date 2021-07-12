مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % عند 10699 نقطة (+10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 8.6 مليار ريال.
وكان مؤشر السوق قد كسر مستوى الـ10600 نقطة خلال جلسة اليوم مسجلا أدنى مستوى له عند 10589 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى له مع إغلاق الجلسة قبل المزاد عند 10766 نقطة.
وارتفع سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" بنحو 1 % عند 107.60 ريال و117.80 ريال على التوالي.
وأغلق سهم "إكسترا" على ارتفاع أكثر من 2 % عند 132 ريالا، عقب نمو أرباح الشركة إلى 100.5 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2021 وبنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
تصدرت أسهم "عطاء" و"أمانة للتأمين" و"بوبا العربية" ارتفاعات السوق اليوم بين الـ4 و6 %.
في المقابل، أغلق سهم "السعودي الفرنسي" عند 36.25 ريال (-3 %) عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.