شركة التعليم النوعي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعليم النوعي القابضة عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض وجدة، وذلك بالمسمى الوظيفي: خدمة عمالء هاتفية "الرياض، جدة".
واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، خبرة في مراكز الاتصال خدمة عملاء لغة إنجليزية ممتازة، -ساعات العمل 8 ساعات جداول صباحية و مسائية.
وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 02/12/1442هـ الموافق 12/07/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة والمدينة في عنوان البريد.
[email protected]