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شركة التعليم النوعي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

منذ يوم
2345
شركة التعليم النوعي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعليم النوعي القابضة عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض وجدة، وذلك بالمسمى الوظيفي: خدمة عمالء هاتفية "الرياض، جدة".

واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، خبرة في مراكز الاتصال خدمة عملاء لغة إنجليزية ممتازة، -ساعات العمل 8 ساعات جداول صباحية و مسائية.

وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 02/12/1442هـ الموافق 12/07/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة والمدينة في عنوان البريد.

[email protected]

وظائف
الرياض
المسمى الوظيفي
شركة التعليم النوعي القابضة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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