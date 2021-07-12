القبض على مواطنين تورطا في سرقة المركبات بجدة "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطنين بالعقد الثالث من العمر بعد تورطهما في 12 قضية جنائية في مواقع مختلفة بمحافظة جدة بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وفي التفاصيل ، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وعثر بحوزتهما على سلاحين ناريين من نوع مسدس، وأسلحة بيضاء، ومواد مخدرة، وأجهزة هواتف متنقلة.
وتم استرداد المركبات المسروقة وجري استكمال إجراءات الاستدلال الاولية بحقهم تمهيدا لاحالتهما للنيابة العامة