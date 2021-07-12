نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"تنامي" تقيم 3 ورش عن الابتكار في القطاع غير الربحي وفق منهجية GInI العالمية

منذ يوم
1414
"تنامي" تقيم 3 ورش عن الابتكار في القطاع غير الربحي وفق منهجية GInI العالمية

سعيد العجل (صدى):
بحضور عدد من خبراء وقيادات العمل التنموي في المملكة العربية السعودية أقام معمل الابتكار التنموي بجمعية "تنامي" ثلاث ورش عمل تناولت تأسيس معمل الابتكار التنموي وعددا من الموضوعات التي تهم القطاع غير الربحي كونه أحد القطاعات المهمة إلى جانب القطاع العام والخاص في رفد ودعم التنمية والاقتصاد عبر مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وحملت الورشة الأولى التي أقيمت الأحد الماضي عنوان: "تحديد التوجهات الاستراتيجية لمعمل الابتكار التنموي"، وحضرها خبراء العمل التنموي في المملكة، فيما حملت الورشة الثانية التي أقيمت يقوم الثلاثاء عنوان: "إدارة الابتكار وفق منهيجة GInI العالمية"، وحضرها فريق العمل بمعمل الابتكار، فيما حملت الورشة الثالثة التي أقيمت الأربعاء عنوان: "ثقافة الابتكار في القطاع غير الربحي" وحضرها عدد من قيادات الجمعيات الأهلية.

وأعلنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" عن تأسيس معمل الابتكار التنموي، الذي يُعنى بتطبيق الحلول وإنضاج الأفكار والمبادرات للقطاع غير الربحي من جمعيات أهلية وتعاونية ومؤسسات وقفية وغيرها.

وسيكون تأسيس المعمل وفق منهجية "GInI" العالمية لتأسيس معامل الابتكار في العالم، حيث تم التعاقد لتأسيس المعمل المتخصص في خدمة القطاع غير الربحي مع الخبير ومستشار الابتكار عبدالواحد سعد الغانم الذي قاد الورش الثلاث، حيث يمتلك 20 سنة في مجال الابتكار وإدارة المشروعات.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تمكين القطاع غير الربحي في المملكة وتطويره.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 16 دقيقة 1171
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 19 دقيقة 1149
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 44 دقيقة 389
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1307
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1311
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعة 1553
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعة 1599
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعة 1324
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعة 1456
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
منذ ساعتين 2625