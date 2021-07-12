"تنامي" تقيم 3 ورش عن الابتكار في القطاع غير الربحي وفق منهجية GInI العالمية

سعيد العجل (صدى):
بحضور عدد من خبراء وقيادات العمل التنموي في المملكة العربية السعودية أقام معمل الابتكار التنموي بجمعية "تنامي" ثلاث ورش عمل تناولت تأسيس معمل الابتكار التنموي وعددا من الموضوعات التي تهم القطاع غير الربحي كونه أحد القطاعات المهمة إلى جانب القطاع العام والخاص في رفد ودعم التنمية والاقتصاد عبر مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وحملت الورشة الأولى التي أقيمت الأحد الماضي عنوان: "تحديد التوجهات الاستراتيجية لمعمل الابتكار التنموي"، وحضرها خبراء العمل التنموي في المملكة، فيما حملت الورشة الثانية التي أقيمت يقوم الثلاثاء عنوان: "إدارة الابتكار وفق منهيجة GInI العالمية"، وحضرها فريق العمل بمعمل الابتكار، فيما حملت الورشة الثالثة التي أقيمت الأربعاء عنوان: "ثقافة الابتكار في القطاع غير الربحي" وحضرها عدد من قيادات الجمعيات الأهلية.
وأعلنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" عن تأسيس معمل الابتكار التنموي، الذي يُعنى بتطبيق الحلول وإنضاج الأفكار والمبادرات للقطاع غير الربحي من جمعيات أهلية وتعاونية ومؤسسات وقفية وغيرها.
وسيكون تأسيس المعمل وفق منهجية "GInI" العالمية لتأسيس معامل الابتكار في العالم، حيث تم التعاقد لتأسيس المعمل المتخصص في خدمة القطاع غير الربحي مع الخبير ومستشار الابتكار عبدالواحد سعد الغانم الذي قاد الورش الثلاث، حيث يمتلك 20 سنة في مجال الابتكار وإدارة المشروعات.
يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تمكين القطاع غير الربحي في المملكة وتطويره.