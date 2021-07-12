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السلطان هيثم بن طارق يوجه دعوة لخادم الحرمين لزيارة عُمان

منذ يوم
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السلطان هيثم بن طارق يوجه دعوة لخادم الحرمين لزيارة عُمان

الرياض (صدى):
وجه سلطان عُمان هيثم بن طارق، دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لزيارة بلده الثاني سلطنة عُمان.

جاء ذلك في ختام زيارة سلطان عُمان للمملكة والتي جرى خلالها استعراض آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره في مختلف المجالات، ومن جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.

وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، عن جزيل شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، والتقدم والازدهار للشعب العُماني الشقيق.

المملكة
خادم الحرمين الشريفين
دعوة
سلطان عمان
هيثم بن طارق

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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