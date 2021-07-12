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صحة الرياض تنجز أكثر من 109 ألف معاملة إلكترونية

منذ يوم
1511
صحة الرياض تنجز أكثر من 109 ألف معاملة إلكترونية

سعيد العجل (صدى):
بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وفي إطار سعيها للتحول الرقمي، نجحت "صحة الرياض" في إنجاز أكثر من 109865 معاملة الكترونية من قبل مكتب إدارة المشاريع (PMO) .

ويعد إنجازًا رقميًا يساهم رفع كفاءة الإنجاز و الدقة و السرعة.

ويتماشى التحول الرقمي ، كما أنه يقيس مدى تطور البيئة الرقمية الجاذبة في القطاع الحكومي مما يحقق تسهيل التعاملات ، وذلك في إطار الرؤية 2030 .

ويعمل مكتب إدارة المشاريع بصحة الرياض بوصفه الهيئة الإدارية المسؤولة عن إدارة ورصد جميع المشاريع الصحية في المنطقة من بدايتها وحتى الانتهاء منها ابتداء من مرحلة التصميم ثم الإنشاء ثم التجهيز بما في ذلك التحليل الفني وطرح المواصفات والمتابعة تحت سقف واحد، مما يسهم في تعزيز ثقافة القطاع الصحي بكل ما يتعلق بتقنيات إدارة المشاريع لتصبح المنشأة مركزاً متميزاً معترف به في إدارة المشاريع في المنطقة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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