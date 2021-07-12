صحة الرياض تنجز أكثر من 109 ألف معاملة إلكترونية

سعيد العجل (صدى):
بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وفي إطار سعيها للتحول الرقمي، نجحت "صحة الرياض" في إنجاز أكثر من 109865 معاملة الكترونية من قبل مكتب إدارة المشاريع (PMO) .
ويعد إنجازًا رقميًا يساهم رفع كفاءة الإنجاز و الدقة و السرعة.
ويتماشى التحول الرقمي ، كما أنه يقيس مدى تطور البيئة الرقمية الجاذبة في القطاع الحكومي مما يحقق تسهيل التعاملات ، وذلك في إطار الرؤية 2030 .
ويعمل مكتب إدارة المشاريع بصحة الرياض بوصفه الهيئة الإدارية المسؤولة عن إدارة ورصد جميع المشاريع الصحية في المنطقة من بدايتها وحتى الانتهاء منها ابتداء من مرحلة التصميم ثم الإنشاء ثم التجهيز بما في ذلك التحليل الفني وطرح المواصفات والمتابعة تحت سقف واحد، مما يسهم في تعزيز ثقافة القطاع الصحي بكل ما يتعلق بتقنيات إدارة المشاريع لتصبح المنشأة مركزاً متميزاً معترف به في إدارة المشاريع في المنطقة.