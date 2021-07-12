بالفيديو.. لكزس LFA POV Drive تخطف الأنظار بقدراتها المذهلة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر النسخة LFA POV Drive هي واحدة من أقوى الإصدارات التابعة لشركة لكزس، والتي تأتي بقدرات فنية هائلة، مما تمتحها الافضلية على خوض العديد من التحديات، حيث تحتوي السيارة محرك قوي من 10 اسطوانات طراز V10، سعة 4800 سي سي.
ويستطيع المحرك أن ينتج قوة قدرها 552 حصان عند 8700 لفة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 480 نيوتن/متر عند 6800 دورة في الدقيقة، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات.
وزودت سيارة لكزس من الداخل بشاشة ديجيتال مع شاشة اخرى لعرض برامج الملاحة، مع حزمة من وسائل المساعدة التقنية الداخلية، أما عن التصميم الخارجي فهو يجعلها تنتمي إلى فئة السوبر كار، نسبة إلى الإطلالة الساحرة والتي تعتمد على الكثير من اللمسات الإنسيابية.
وتعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى قوة الأداء الفني، مع مخارج عادم ثلاثية الأداء، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية باللون الفضي ذات تصميم هندسي فريد يتسم بإطلالة الدرع الحربي.