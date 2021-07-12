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الملكية الفكرية: نسخ التغريدات دون إذن خطي مُسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية

منذ يوم
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الملكية الفكرية: نسخ التغريدات دون إذن خطي مُسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الملكية الفكرية أن نسخ التغريدات دون أذن خطي مسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية جاء هذا التأكيد بعد أن أطلقت حملة لا تسرقها التي تهدف إلى منع التعدي على حقوق الملكية الفردية للمبدعين والمؤلفين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية فيصل الماضي أن الهيئة من أهدافها الحفاظ على هذه الحقوق لأصحابها.

وأضاف الماضي أن الهيئة تستقبل العديد من البلاغات والشكاوى والجولات التفتيشية بمساراتها الميدانية والالكترونية، إذ تم رصد أكثر من 900 موقع الكتروني حتى الآن وتم حجب 400 موقع منها لمخالفتها تلك الحقوق.

وأكد أن بعض المواقف التي استوجبت التحري والدقة في صحتها كـ "جدتي أنا" إذ تم فيه استخدام صورة لأحد الجدات وتوالت التغريدات تحتها وهذا مثال على التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

الملكية الفكرية
المساءلة القانونية
نسخ التغريدات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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