أمين الشرقية يطلق جائزة الأمين للباقة لرفع مستوى تعامل المراقبين والمفتشين مع المنشآت التجارية

بدر الحارثي (صدى):
أعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاثنين 2/12/1442هـ، إطلاق جائزة الأمين للباقة، والتي تهدف إلى رفع مستوى لباقة المراقبين والمفتشين أثناء أداء عملهم الرقابي والصحي، وحثهم على حسن طريقة التعامل مع المنشآت التجارية، مُشدداً معاليه على أهمية الاحترام في التعامل وأنه الجانب الأهم في آلية عملهم، وذلك بإشراك المنشآت التجارية في تقييم أداء العمل الرقابي للمراقبين.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لورشة العمل المرئية، التي أقامتها الأمانة ممثلة بوكالة الخدمات، اليوم بمقر الأمانة، والتي شدد فيها على ضرورة الاحترافية في الأداء الرقابي للمراقبين والمفتشين على المنشآت التجارية، والتي تكون بالمحافظة على المظهر الاحترافي، والالتزام بالتعليمات الصحية، واللباقة واحترام عمل الآخرين وعدم الانتقاد أو التحيز، مع مراعاة المعايير والأخلاقيات المتفق عليها والمعمول بها نظامياً ودولياً، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير عام إدارة صحة البيئة الدكتور عبد العزيز الشمري.
وتناولت الورشة محاضرتين أولها " الرقابة الصحية على منشآت الغذاء والصحة العامة "، والتي قدّمها مدير مركز تثقيف وتأهيل العاملين الأستاذ ناصر المساوي، والتي تهدف لرفع جودة الرقابة الصحية بالعمل على تطوير منشآت الغذاء والصحة العامة؛ لتحقيق الهدف الأساسي للرقابة الصحية وهو حماية المستهلك، وتعريف الرقابة الصحية بالإجراءات التي تعنى بمراقبة بيع وتداول وتصنيع الغذاء؛ لضمان سلامته ومتابعة المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية التي يقوم بها الجهاز المتخصص المفوض بذلك، وتضمنت الورشة محاور عدة وهي دور المراقب المختص بالرقابة الصحية، ونظام التفتيش، وما قبل التفتيش، وتقنية أداء التفتيش، والوسائل المستخدمة للتواصل، وكتابة التقارير والملاحظات، والاحترافية في الأداء.
كما قدم المستشار الأسري والتربوي والتطويري الدكتور وليد الحسين المحاضرة الثانية بعنوان " المراقب الذكي في التواصل مع الآخرين "، مُتضمنة محاور عدة جاء أبرزها صفات المراقب الذكي، كيف تكسب قلوب الآخرين، وأنواع الاتصال، وأنماط الأنظمة التمثيلية، ومزايا وعيوب كل نمط، وأصناف الصفات للوجوه المؤثرة على الآخرين.