بالصور.. اختتام بطولة المملكة لرفع الأثقال للسيدات

نواف السالم (صدى):
حاز فريق "مركز المرأة الصلب" على المركز الأول في بطولة لرفع الأثقال لمراكز التدريب والصالات للسيدات.
واختتمت فعالياتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسط مشاركة 35 رباعة مثلوا 9 مراكز وصالات تدريب، بحضور "فوزية حوباني" عضوة مجلس إدارة الاتحاد لرفع الأثقال، ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد، وفقًا لقناة "العربية".
وأشادت فوزية حوباني، بالمستويات الكبيرة التي قدمتها الرباعات المشاركات بالبطولة، وتبشر بقاعدة مميزة ومستقبل مشرق لرياضة رفع الأثقال للسيدات.
وأشارت إلى أن مشاركة هذا العدد على الرغم من قصر فترة الإعلان لإقامة البطولة، إلا أن الإقبال كان أكثر من رائع.