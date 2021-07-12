نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. اختتام بطولة المملكة لرفع الأثقال للسيدات

منذ 21 ساعة
4181
9
بالصور.. اختتام بطولة المملكة لرفع الأثقال للسيدات

نواف السالم (صدى):
حاز فريق "مركز المرأة الصلب" على المركز الأول في بطولة لرفع الأثقال لمراكز التدريب والصالات للسيدات.

واختتمت فعالياتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسط مشاركة 35 رباعة مثلوا 9 مراكز وصالات تدريب، بحضور "فوزية حوباني" عضوة مجلس إدارة الاتحاد لرفع الأثقال، ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد، وفقًا لقناة "العربية".

وأشادت فوزية حوباني، بالمستويات الكبيرة التي قدمتها الرباعات المشاركات بالبطولة، وتبشر بقاعدة مميزة ومستقبل مشرق لرياضة رفع الأثقال للسيدات.

وأشارت إلى أن مشاركة هذا العدد على الرغم من قصر فترة الإعلان لإقامة البطولة، إلا أن الإقبال كان أكثر من رائع.

 

 

 

الرياض
المملكة
بطولة
رفع الاثقال

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13727
منذ 21 ساعة
ما أقول إلا:-
لا لا يالخيزرانه بالهواء ميلوكي..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130545
منذ 21 ساعة
ولا تهون العجرا ، يااخ واضح وصريح .......
7UP
7UP عدد التعليقات : 2674
منذ 21 ساعة
طيب لين متى العباية ؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130545
منذ 21 ساعة
حابت عليكم الليالي انتن وفوزيتكن ..

.. ماعليش تمرنن واعملن مايحلو لكن من رياضات مستوره ، بلاش تصوير وقروشه ودندشه بهاالملابس المزركشه .. هذا صار نذخ وعنطزه وبذخ .. يعنني شوفوني ..ماهو زين..
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5467
منذ 19 ساعة
هذا ليس من طبيعة المرأه وتكوينها ...
لللل
لللل عدد التعليقات : 24
منذ 19 ساعة
مخالف للنشر
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2513
منذ 19 ساعة
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14654
منذ 19 ساعة
ينافسن الشنبات
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9488
منذ ساعة
هؤلاء أعتقد راح أنهن يفتقدن معنى الأنوثه والنعومة و طبيعتهن ***!!!!

ومن بيتزوجهن الا أذا كان مستعد يتكفخ وترضخ أذا ماسمع كلامها أو زعلها * ههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

7UP
نفس الورشة ههههههههههههههه
احمد
رقع بامرقع
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
عندكم حساب كبير اسيا .. يله حول المبلغ
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه هي جايبتها بطريقة جس نبض، واللا هي تروج لسلعتها ما همها العجوز، ياهما لالي..
رااايق
اللحين هذا الدرام من أحد المشاهير *** هههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

أخر الأخبار

التعليم تتيح أيقونة بدل ترحيل في نظام فارس
التعليم تتيح أيقونة بدل ترحيل في نظام فارس
منذ 30 دقيقة 1604
المسند: متوقع أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة
المسند: متوقع أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة
منذ 35 دقيقة 1469
بالفيديو.. قصة فتاة تكسر حاجز التأتأة لتصبح متحدثة له
بالفيديو.. قصة فتاة تكسر حاجز التأتأة لتصبح متحدثة له
منذ 40 دقيقة 9833
القبض على شاب تحرش بفتاة وسط الشارع
القبض على شاب تحرش بفتاة وسط الشارع
منذ 45 دقيقة 797
أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بجازان: رياح وعوالق ترابية تسبب تدني الرؤية
أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بجازان: رياح وعوالق ترابية تسبب تدني الرؤية
منذ 50 دقيقة 1672
بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة
بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1721
آثار جانبية تنتج عن تناول الطعام قبل النوم
آثار جانبية تنتج عن تناول الطعام قبل النوم
منذ ساعة 1703
القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده
منذ ساعة 1916
الإفتاء تكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج
الإفتاء تكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج
منذ ساعة 1817
سفارة المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا
سفارة المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا
منذ ساعة 1911