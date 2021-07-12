خطوات بسيطة لتجنّب زيادة الوزن في الصيف

أميرة خالد (صدى):
يشكو الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن خلال فصل الصيف، لذا من المفيد اتباع الطرق الوقائيّة لتجنّب زيادة الوزن.
وينصح الأطباء بتناول طعام جيد وصحي كخطوة أساسية للحفاظ على صحة الجسم، وهو يتمثل بالإكثار من الفاكهة والخضروات الغنية بالفيتامينات ومنخفضة السعرات.
كما حذروا من شراء الأطعمة المتنوعة والمقرمشات للتسلية، وذلك بإعداد قائمة طعام أسبوعية محدّدة. كذلك من المفيد استخدام أطباق صغيرة الحجم تحتوي على كمية معتدلة من الطعام لسدّ الجوع.
وأكد الأطباء على أهمية الحركة والنشاط من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية في البيت أو السباحة أو المشي لتجنيب الجسم الوزن الزائد.