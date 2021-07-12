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خطوات بسيطة لتجنّب زيادة الوزن في الصيف

منذ يوم
2342
خطوات بسيطة لتجنّب زيادة الوزن في الصيف

أميرة خالد (صدى):
يشكو الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن خلال فصل الصيف، لذا من المفيد اتباع الطرق الوقائيّة لتجنّب زيادة الوزن.

وينصح الأطباء بتناول طعام جيد وصحي كخطوة أساسية للحفاظ على صحة الجسم، وهو يتمثل بالإكثار من الفاكهة والخضروات الغنية بالفيتامينات ومنخفضة السعرات.

‏كما حذروا من شراء الأطعمة المتنوعة والمقرمشات للتسلية، وذلك بإعداد قائمة طعام أسبوعية محدّدة. كذلك من المفيد استخدام أطباق صغيرة الحجم تحتوي على كمية معتدلة من الطعام لسدّ الجوع.

وأكد الأطباء على أهمية الحركة والنشاط من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية في البيت أو السباحة أو المشي لتجنيب الجسم الوزن الزائد.

زيادة الوزن
الصيف
صحة الجسم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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