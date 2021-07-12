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إطلاق سيارة تعمل بـ الطاقة الشمسية بحزمة بطاريات صغيرة نسبيا

منذ يوم
2577
إطلاق سيارة تعمل بـ الطاقة الشمسية بحزمة بطاريات صغيرة نسبيا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة لايت يير الهولندية الناشئة عن نجاحها في امداد سياراتها الجديدة ، التى تسمى لايت يير وان سولار الكهربائية الجديدة التي تعمل بـ الطاقة الشمسية بحزمة بطاريات صغيرة نسبيا.

وذكرت الشركة انه بالرغم من امتلاك كل من لوسيد وتسلا سيارات كهربائية عالية المدى يصل لـ 644 كيلو متر تقريبا، إلا أن لايت ير وان تستطيع تحقيق ما يمكن أن تحققه تسلا ولوسيد ولكن مع بطارية أصغر بكثير.

وتحتوي السيارة ان لايت يير وان على حزمة بطارية 60 كيلو وات في الساعة ، كما تحتوي لوسيد على حزمة بطارية بقوة 110 كيلو وات في الساعة، ويحتوي طراز بلايد من تسلا على حزمة بطارية بقوة 100 كيلو وات في الساعة .

وحقيق حوالي 724 كيلومتر في شحنة واحدة في العام الماضي ، حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الخاصة بـ وان العام المقبل.

 

سيارات
الطاقة الشمسية
بطارية
شركة لايت يير

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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