إطلاق سيارة تعمل بـ الطاقة الشمسية بحزمة بطاريات صغيرة نسبيا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة لايت يير الهولندية الناشئة عن نجاحها في امداد سياراتها الجديدة ، التى تسمى لايت يير وان سولار الكهربائية الجديدة التي تعمل بـ الطاقة الشمسية بحزمة بطاريات صغيرة نسبيا.
وذكرت الشركة انه بالرغم من امتلاك كل من لوسيد وتسلا سيارات كهربائية عالية المدى يصل لـ 644 كيلو متر تقريبا، إلا أن لايت ير وان تستطيع تحقيق ما يمكن أن تحققه تسلا ولوسيد ولكن مع بطارية أصغر بكثير.
وتحتوي السيارة ان لايت يير وان على حزمة بطارية 60 كيلو وات في الساعة ، كما تحتوي لوسيد على حزمة بطارية بقوة 110 كيلو وات في الساعة، ويحتوي طراز بلايد من تسلا على حزمة بطارية بقوة 100 كيلو وات في الساعة .
وحقيق حوالي 724 كيلومتر في شحنة واحدة في العام الماضي ، حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الخاصة بـ وان العام المقبل.