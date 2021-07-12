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تطهير 16 ألف حاوية نفايات بمكة وتعقيم 3600 مجمع لدورات المياه بالمشاعر المقدسة

منذ يوم
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تطهير 16 ألف حاوية نفايات بمكة وتعقيم 3600 مجمع لدورات المياه بالمشاعر المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الرصد والاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة بواسطة توزيع عدد من المصائد المختلفة في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.

وجرى رصد واستكشاف ورش عدة مواقع متفرقة بمكة المكرمة شملت أكثر من 16 ألف حاوية نفايات و28 موقعاً لتجمع المياه، وأكثر من 1600 مبنىً تحت الإنشاء، وتوزيع 1500 مصيدة، و40 كجم من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة، وبلغت كمية المبيدات المستخدمة أكثر من 5000 لتر.

وفي نطاق المشاعر المقدسة تم تعقيم 3600 مجمع لدورات المياه، و130 مخزناً أرضياً، ورش 670 مخيماً، و18 مقراً للدوائر الحكومية، كما جرى توزيع أكثر من 800 مصيدة، و30 كجم من الطعوم الجاذبة، وبلغت كمية المبيدات المستخدمة أكثر من 1200 لتر.

وتباشر فرق مكافحة آفات الصحة العامة أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للإصحاح البيئي استعداداً لموسم حج 1442هـ بواسطة عدد من الفنيين والمشرفين والعمالة المدربة المتخصصة في مجال الصحة العامة لتوفير بيئة صحية آمنة لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر واطمئنان.

مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة
المشاعر المقدسة
الصحة العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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